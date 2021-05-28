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Кабелла, Кайо и Вандерсон признаны лучшими игроками «Краснодара» по итогам сезона

Кабелла, Кайо и Вандерсон признаны лучшими игроками «Краснодара» по итогам сезона
Артур Иванов
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«Краснодар» подвёл итоги голосования болельщиков по лучшему игроку «быков» в сезоне-2020/2021, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня, 28 мая, завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком сезона-2020/2021 в составе краснодарского клуба был признан полузащитник Реми Кабелла. Француз принял участие в 32-х матчах, забил в них 11 голов и отметился двумя результативными пасами. Ранее корсиканец уже признавался лучшим в сентябре прошлого года.

Вторым финишировал бразильский защитник Кайо, за которого отдано 18,96% голосов. В последнем туре Тинькофф Российской Премьер-Лиги центральный защитник отметился дебютным забитым мячом за «быков», а суммарно выходил на поле 34 раза (в 32 играх — с первых минут). Третью строчку занял Вандерсон Масиэл (15,65%). В прошедшем сезоне игрок провёл 29 матчей, отметившись в них тремя голами и тремя результативными передачами. Болельщики признали хавбека лучшим в составе «Краснодара» в мае.

Всего в голосовании приняли участие 3946 человек.

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