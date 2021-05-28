Московское «Торпедо» запланировало выйти в РПЛ до 2024 года

Совет директоров московского «Торпедо» представил основные задачи, стоящие перед клубом в ближайшем будущем, сообщает официальный сайт клуба.
Руководство планирует создать сплочённую команду со своим стилем игры, способную не только выйти в РПЛ, но и остаться в ней на долгие годы. Перед «Торпедо» стоит задача выйти в РПЛ до 2024 года. Команда станет ориентироваться на развитие российского футбола, поэтому будет давать шанс молодым российским футболистам расти вместе с командой. Московский клуб хочет развивать молодёжный футбол, поэтому в следующем году планирует создать команду «Торпедо-2», где будут расти молодые футболисты для основного состава.
«Торпедо» планирует строить с футболистами долгосрочные отношения. Чёрно-белым нужны от них полная самоотдача, нацеленность на результат и верность. Взамен клуб готов предложить стабильное и гарантированное вознаграждение.
- 28 мая 2021
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