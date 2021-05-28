Гвардиола: футболисты должны страдать, чтобы выиграть финал ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался в преддверии финального матча Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

«Я имею чёткое представление, с кем нам предстоит сыграть и как мы хотим сыграть. Находиться здесь — это огромная честь. В начале своей карьеры не думал, что сыграю хотя бы в одном финале Лиги чемпионов.

У некоторых игроков есть волнение и тревога. Но это нормально, я подбодрю их. Победить хотят все. Но, чтобы победить, нужно хорошо играть. А сильное давление и напряжение иногда мешают футболистам.

Нам приходится справляться с волнением. Я убеждён, игроки должны страдать, чтобы выиграть финал ЛЧ. Необходимо обладать стойкостью и корректировать свою игру по ходу матча. Мы попытаемся не изменять себе в игровой манере», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая.