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«Не советую вам становиться тренером». Гвардиола назвал один из минусов своей работы

«Не советую вам становиться тренером». Гвардиола назвал один из минусов своей работы
Максим Хрущ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об одной из сложностей своей работы. Испанский специалист ужасно чувствует себя, сообщая игрокам, что они не попали в состав.

«Ужасно сообщать игрокам, что они не в составе. Не советую вам становиться тренером. У меня нет красивых слов для этого. Жизнь всегда даст тебе другой шанс. Работай ещё усерднее ради следующего раза — и, может быть, ты будешь вознаграждён. Я просто им очень сочувствую, они все заслуживают места на поле.

У меня есть всё. Я не могу просить большего, чтобы делать свою работу как можно лучше. Вот так всё просто, ни больше, ни меньше. Мы вместе разделяем как ошибки, так и достижения. Вот почему я продлил свой контракт. Чувствую себя невероятно комфортно», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая.

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