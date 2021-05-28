«Не советую вам становиться тренером». Гвардиола назвал один из минусов своей работы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об одной из сложностей своей работы. Испанский специалист ужасно чувствует себя, сообщая игрокам, что они не попали в состав.
«Ужасно сообщать игрокам, что они не в составе. Не советую вам становиться тренером. У меня нет красивых слов для этого. Жизнь всегда даст тебе другой шанс. Работай ещё усерднее ради следующего раза — и, может быть, ты будешь вознаграждён. Я просто им очень сочувствую, они все заслуживают места на поле.
У меня есть всё. Я не могу просить большего, чтобы делать свою работу как можно лучше. Вот так всё просто, ни больше, ни меньше. Мы вместе разделяем как ошибки, так и достижения. Вот почему я продлил свой контракт. Чувствую себя невероятно комфортно», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая.
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