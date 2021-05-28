«Победил — герой. Проиграл — почти неудачник». Де Брёйне — о финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался в преддверии финального матча Лиги чемпионов, в котором «горожане» встретятся с лондонским «Челси».
«Нам всем хватает соревновательного духа, мы все хотим победить. Как игроки мы прекрасно понимаем масштаб этого матча. Если побеждаешь — ты герой. Если проигрываешь — ты почти неудачник. Выйти в такую стадию турнира просто здорово. Но вы знаете, что чувства после поражения — это не то, что вы хотите испытать.
Выход в финал был одной из задач клуба и игроков. Выступать на высочайшем мировом уровне — большая честь. Каждый понимает, какой уровень ответственности это с собой несёт. Должны встречать это с улыбкой и стараться проявить себя, демонстрировать максимум», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт УЕФА.
Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая.
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