«Он как транзитный пункт, таможня». Игнашевич — о роли Дзюбы в сборной России

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич оценил роль нападающего Артёма Дзюбы в национальной команде.
«Дзюба — лидер, безусловно, капитан. Наверное, главный, да, главный. И позиция очень важная. Плюс он такой футболист, когда сложно, ты всегда можешь выбить на Дзюбу, на высокого нападающего, у тебя есть возможность зацепиться — такой транзитный пункт, таможня (смеётся). Если Дзюба сохраняет мяч, мы можем выйти в атаку, если нет — к сожалению, нет.
Он лидер за пределами поля, в раздевалке, на футбольном поле. Человек, который в сложную минуту и пенальти всегда может пробить.
Лидеры не должны меняться часто. Лидеры — такие футболисты, как Дзюба, — не каждый год появляются. Такие футболисты, которые могут оказывать влияние на уровне чемпионата мира.
Хорошо, что он такой есть. Есть молодые футболисты, которые могут такими стать. Находясь с Дзюбой на футбольном поле, они обязаны брать у него всё хорошее. Он же опять лучший бомбардир чемпионата и один из лучших ассистентов. Он не стал слабее», — сказал Игнашевич в интервью на YouTube-канале Тимура Журавеля.
- 28 мая 2021
-
19:04
-
18:59
-
18:58
-
18:58
-
18:40
-
18:34
-
18:16
-
18:13
-
18:04
-
17:58
-
17:46
-
17:35
-
17:18
-
16:54
-
16:50
-
16:39
-
16:25
-
16:06
-
16:00
-
15:31
-
15:31
-
15:03
-
15:00
-
14:57
-
14:53
-
14:50
-
14:43
-
14:25
-
14:14
-
13:56
-
13:42
-
13:32
-
13:22
-
13:05
-
12:51