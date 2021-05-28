«Он как транзитный пункт, таможня». Игнашевич — о роли Дзюбы в сборной России

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич оценил роль нападающего Артёма Дзюбы в национальной команде.

«Дзюба — лидер, безусловно, капитан. Наверное, главный, да, главный. И позиция очень важная. Плюс он такой футболист, когда сложно, ты всегда можешь выбить на Дзюбу, на высокого нападающего, у тебя есть возможность зацепиться — такой транзитный пункт, таможня (смеётся). Если Дзюба сохраняет мяч, мы можем выйти в атаку, если нет — к сожалению, нет.

Он лидер за пределами поля, в раздевалке, на футбольном поле. Человек, который в сложную минуту и пенальти всегда может пробить.

Лидеры не должны меняться часто. Лидеры — такие футболисты, как Дзюба, — не каждый год появляются. Такие футболисты, которые могут оказывать влияние на уровне чемпионата мира.

Хорошо, что он такой есть. Есть молодые футболисты, которые могут такими стать. Находясь с Дзюбой на футбольном поле, они обязаны брать у него всё хорошее. Он же опять лучший бомбардир чемпионата и один из лучших ассистентов. Он не стал слабее», — сказал Игнашевич в интервью на YouTube-канале Тимура Журавеля.