Дзюба, Головин, Капризов, Медведев и Непомнящий — номинанты на звание «Спортсмен года» GQ
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Популярный журнал GQ Russia опубликовал список номинантов на звание «Спортсмен года».
В число наиболее выдающихся спортсменов-россиян вошли:
- Полузащитник «Монако» Александр Головин («За лучший сезон в составе французского футбольного клуба «Монако»);
- Нападающий «Зенита» Артём Дзюба («За личный рекорд в 200 голов в карьере»);
- Теннисист Даниил Медведев («За победу в составе сборной России на турнире ATP Cup и титул второй ракетки мира»);
- Хоккеист «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов («За личные и командные рекорды в составе хоккейного клуба «Миннесота»);
- Шахматист Ян Непомнящий («За победу в Суперфинале чемпионата России по шахматам»).
Обладатель премии «Спортсмен года» по версии журнала GQ будет определён путём голосования читателей.
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