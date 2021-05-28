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Дзюба, Головин, Капризов, Медведев и Непомнящий — номинанты на звание «Спортсмен года» GQ

Дзюба, Головин, Капризов, Медведев и Непомнящий — номинанты на звание «Спортсмен года» GQ
Максим Хрущ
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Популярный журнал GQ Russia опубликовал список номинантов на звание «Спортсмен года».

В число наиболее выдающихся спортсменов-россиян вошли:

  • Полузащитник «Монако» Александр Головин («За лучший сезон в составе французского футбольного клуба «Монако»);
  • Нападающий «Зенита» Артём Дзюба («За личный рекорд в 200 голов в карьере»);
  • Теннисист Даниил Медведев («За победу в составе сборной России на турнире ATP Cup и титул второй ракетки мира»);
  • Хоккеист «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов («За личные и командные рекорды в составе хоккейного клуба «Миннесота»);
  • Шахматист Ян Непомнящий («За победу в Суперфинале чемпионата России по шахматам»).

Обладатель премии «Спортсмен года» по версии журнала GQ будет определён путём голосования читателей.

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