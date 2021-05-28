«Локомотив» объявил о переходе Мухина в ЦСКА

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин продолжит карьеру в другом столичном клубе — ПФК ЦСКА.

«ФК «Локомотив» и ПФК ЦСКА согласовали переход полузащитника Максима Мухина. Соглашение достигнуто на условиях, значительно отличающихся от тех, что были заявлены в средствах массовой информации. По договорённости между клубами детали контракта являются конфиденциальными.

Благодарим Максима за игру и желаем ему удачи на футбольном пути», — написала пресс-служба «Локомотива».

15 мая «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе Мухина. Впоследствии стало известно, что Максим согласовал условия контракта с армейцами. Сумма сделки по 19-летнему россиянину оценивается примерно в 15 млн рублей.



Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.