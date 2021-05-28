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Давид Алаба подписал пятилетний контракт с «Реалом»

Давид Алаба подписал пятилетний контракт с «Реалом»
Артур Иванов
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Мадридский «Реал» достиг соглашения с защитником «Баварии» Давидом Алабой. Игрок подпишет контракт на пять лет, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Футболист будет представлен в качестве нового игрока «Реала» после завершения Евро-2021.

Ранее сообщалось, что футболист и его представители получат большой подписной бонус в случае оформления контракта с мадридским «Реалом». Агент Пини Захави, отец футболиста Джордж Алаба и сам футболист получат € 20 млн, если Давид станет игроком «сливочных». При этом Алаба будет зарабатывать € 10 млн в год.

Давид Алаба выступал в составе «Баварии» с 2009 года. Австрийский футболист стал рекордсменом мюнхенского клуба среди иностранцев по количеству матчей в Бундеслиге. Напомним, этот рекорд принадлежал французскому полузащитнику Франку Рибери, ныне выступающему за «Фиорентину». На счету француза 273 матча в Бундеслиге за «Баварию».

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