Московское «Динамо» объявило об уходе президента клуба

Президент московского «Динамо» Юрий Белкин уходит из клуба в связи с истечением срока трудового договора.
«Мы от всей души благодарим Юрия Николаевича за многолетнюю работу в московском «Динамо». Она была сложной, эмоциональной, требовавшей больших энергозатрат. Клуб сейчас поступательно движется вперёд, к поставленным целям, в этом есть и Ваша заслуга.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в реализации новых проектов и настоящей динамовской силы в движении!» — говорится в заявлении московской команды в официальном телеграм-канале.
Юрий Николаевич Белкин с 2011 года занимал различные должности в системе «Динамо». В том числе он являлся советником президента, вице-президентом, генеральным директором академии, советником генерального директора клуба и генеральным директором.
- 28 мая 2021
-
20:37
-
20:30
-
20:07
-
20:00
-
19:47
-
19:40
-
19:24
-
19:18
-
19:04
-
18:59
-
18:58
-
18:58
-
18:40
-
18:34
-
18:16
-
18:13
-
18:04
-
17:58
-
17:46
-
17:35
-
17:18
-
16:54
-
16:50
-
16:39
-
16:25
-
16:06
-
16:00
-
15:31
-
15:31
-
15:03
-
15:00
-
14:57
-
14:53
-
14:50
-
14:43