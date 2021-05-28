Московское «Динамо» объявило об уходе президента клуба

Президент московского «Динамо» Юрий Белкин уходит из клуба в связи с истечением срока трудового договора.



«Мы от всей души благодарим Юрия Николаевича за многолетнюю работу в московском «Динамо». Она была сложной, эмоциональной, требовавшей больших энергозатрат. Клуб сейчас поступательно движется вперёд, к поставленным целям, в этом есть и Ваша заслуга.



Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в реализации новых проектов и настоящей динамовской силы в движении!» — говорится в заявлении московской команды в официальном телеграм-канале.



Юрий Николаевич Белкин с 2011 года занимал различные должности в системе «Динамо». В том числе он являлся советником президента, вице-президентом, генеральным директором академии, советником генерального директора клуба и генеральным директором.

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