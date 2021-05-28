Тухель — о финале ЛЧ: моё противостояние с Гвардиолой? Это не я против него, это не теннис

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о своих противостояниях с командами Хосепа Гвардиолы в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Важно, чтобы игроки почувствовали стадион, ощутили его запах и были готовы к завтрашнему матчу. Личное противостояние с Гвардиолой? Это не я против него, это не теннис. Завтра «Сити» сыграет совсем по-другому, но мы знаем, как быть смелыми и отважными, когда это необходимо.
Играть против Хосепа всегда тяжело. Он создаёт команды с огромной верой в себя и победным менталитетом. Возможно, это сильнейшая команда Европы или даже мира. В чемпионате отрыв был очень большим, но мы взяли своё на «Уэмбли» и в Манчестере», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая.
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