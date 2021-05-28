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Хамес Родригес пропустит Кубок Америки из-за плохой формы

Хамес Родригес пропустит Кубок Америки из-за плохой формы
Артур Иванов
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Тренерский штаб сборной Колумбии принял решение, что полузащитник Хамес Родригес пропустит Кубок Америки, а также встречи со сборными Перу и Аргентины в рамках квалификационных матчей ЧМ-2022, сообщает официальный сайт федерации футбола.

Игрок «Эвертона» прошёл медицинское обследование, в ходе которого было определено, что он находится в неудовлетворительной физической форме. Поэтому главный тренер национальной команды Колумбии Рейнальдо Руэда принял решение исключить футболиста из заявки.

Тренерский штаб сожалеет, что не сможет рассчитывать на Хамеса в предстоящих играх, но надеется, что вскоре полузащитник сможет вновь представлять страну на высшем уровне.

Родригес забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи за 23 матча в этом сезоне АПЛ.

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