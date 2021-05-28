Фред: думал, что Украина — расистская страна, но проблемы начались в Англии

Экс-полузащитник донецкого «Шахтёра» Фред, ныне выступающий за «Манчестер Юнайтед», высказался о проявлениях расизма, с которыми ему доводилось сталкиваться на протяжении футбольной карьеры. В частности, бразилец упомянул расистский скандал, возникший вокруг него в 2019 году в матче с «Манчестер Сити».

«Это была очень плохая ситуация. Я думал, что Украина — более расистская страна, но у меня не было проблем там. А потом я приехал сюда, в Англию, и они начались. Думаю, этот момент ничего не изменил, потому что, к сожалению, в нашем обществе всё ещё есть расизм. Да, это плохо, но мы должны знать, как этому противостоять. Тот парень проявил расизм по отношению ко мне, и я не мог его ударить. Нужно уметь справляться с эмоциями.

Сегодня это повторяется, это происходит всё чаще, потому что в наши жизни вошли социальные сети, каждый может создать аккаунт и оскорблять других. Власти должны принимать более решительные меры по отношению к расистам. Не только расизм, но и остальная дискриминация, гомофобия… Это глупо. Власти должны более решительно позиционировать себя в этом вопросе», — приводит слова Фреда Globo Esporte.