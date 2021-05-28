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Руй Витория объяснил, почему решил возглавить «Спартак»

Руй Витория объяснил, почему решил возглавить «Спартак»
Артур Иванов
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Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория объяснил, что побудило его подписать контракт с клубом.

«Я выбрал «Спартак», потому что здесь есть возможность завоевания титулов. Это первая вещь, которая сразу мне стала понятна. Это не значит, что мы выиграем что-то. Но когда тренируешь клуб с такой философией, то это приближает тебя к успеху.

Я поговорил с людьми, которые выразили уверенность и убеждённость относительно перспектив московского клуба. Понял, что это станет лучшим решением для меня. Приход в клуб накануне столетнего юбилея — большая ответственность. Но в то же время это сильно мотивирует. Я очень благодарен руководству за доверие и за то, что меня посчитали подходящим человеком. Собираюсь полностью, как и всегда, посвятить себя новой работе, а также порадовать болельщиков клуба», — приводит слова специалиста Abola.

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