Руй Витория объяснил, почему решил возглавить «Спартак»

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория объяснил, что побудило его подписать контракт с клубом.
«Я выбрал «Спартак», потому что здесь есть возможность завоевания титулов. Это первая вещь, которая сразу мне стала понятна. Это не значит, что мы выиграем что-то. Но когда тренируешь клуб с такой философией, то это приближает тебя к успеху.
Я поговорил с людьми, которые выразили уверенность и убеждённость относительно перспектив московского клуба. Понял, что это станет лучшим решением для меня. Приход в клуб накануне столетнего юбилея — большая ответственность. Но в то же время это сильно мотивирует. Я очень благодарен руководству за доверие и за то, что меня посчитали подходящим человеком. Собираюсь полностью, как и всегда, посвятить себя новой работе, а также порадовать болельщиков клуба», — приводит слова специалиста Abola.
- 28 мая 2021
-
21:58
-
21:35
-
21:23
-
21:07
-
21:00
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:07
-
20:00
-
19:47
-
19:40
-
19:24
-
19:18
-
19:04
-
18:59
-
18:58
-
18:58
-
18:40
-
18:34
-
18:16
-
18:13
-
18:04
-
17:58
-
17:46
-
17:35
-
17:18
-
16:54
-
16:50
-
16:39
-
16:25
-
16:06
-
16:00
-
15:31
-
15:31