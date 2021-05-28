«Вильярреал» организовал чемпионский автобус по родному городу. Видео

После победы в Лиге Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» организовал чемпионский автобус по родному городу Вильярреаль. Футболисты и тренеры «жёлтой субмарины» передвигались по улицам, демонстрируя евротрофей.
Примечательно, что население Вильярреаля едва превышает 50 тыс. человек, а праздновать победу клуба в ЛЕ на улицы вышли несколько десятков тысяч жителей, что превысило половину от общего населения города.
Болельщики «Вильярреала» празднуют победу в Лиге Европы
Напомним, в матче финала Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась со счётом 1:1 в основное время. В дополнительное время команды забить не смогли. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Вильярреала» — 11:10. Решающий пенальти не забил голкипер «МЮ» Давид де Хеа.
- 28 мая 2021
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