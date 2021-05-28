Давид Алаба поделился эмоциями от перехода в «Реал»

Защитник Давид Алаба прокомментировал свой переход в мадридский «Реал» из мюнхенской «Баварии».
«Я покидаю особенный клуб ради другого особенного клуба. Очень счастлив и горд присоединиться к «Реалу». После стольких лет в Мюнхене я приму новый вызов и сделаю всё возможное, чтобы продолжить особую историю мадридского клуба.
Не могу дождаться своего первого матча в культовой белой футболке перед фанатами в Мадриде. Уверен, что это путешествие станет успешным», — написал 28-летний австриец в своём "твиттере".
Ранее стало известно, что игрок подпишет контракт на пять лет. Футболист будет представлен в качестве нового игрока «Реала» после завершения Евро-2021.
Давид Алаба выступал в составе «Баварии» с 2009 года. Австрийский футболист стал рекордсменом мюнхенского клуба среди иностранцев по количеству матчей в Бундеслиге.
- 28 мая 2021
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