«Упс, я опять это сделал». Смолов опубликовал видео прыжка с яхты в море

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов опубликовал новое видео в своём «инстаграме». На ролике футболист продемонстрировал прыжок в воду с большой высоты — с верхнего яруса яхты.
«Упс, я снова это сделал», — подписал Смолов новое видео.
Напомним, Фёдор Смолов не вошёл в заявку сборной России на чемпионат Европы — 2020. В список национальной команды попали форварды Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи») и Александр Соболев («Спартак»). Смолов был включён лишь в резервный список.
В завершившемся сезоне-2020/2021 31-летний российский нападающий провёл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с железнодорожниками Смолов завоевал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок России.
- 28 мая 2021
-
23:30
-
23:24
-
22:52
-
22:50
-
22:39
-
22:32
-
22:17
-
21:58
-
21:35
-
21:23
-
21:07
-
21:00
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:07
-
20:00
-
19:47
-
19:40
-
19:24
-
19:18
-
19:04
-
18:59
-
18:58
-
18:58
-
18:40
-
18:34
-
18:16
-
18:13
-
18:04
-
17:58
-
17:46
-
17:35
-
17:18
-
16:54