«Упс, я опять это сделал». Смолов опубликовал видео прыжка с яхты в море

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов опубликовал новое видео в своём «инстаграме». На ролике футболист продемонстрировал прыжок в воду с большой высоты — с верхнего яруса яхты.

«Упс, я снова это сделал», — подписал Смолов новое видео.

Напомним, Фёдор Смолов не вошёл в заявку сборной России на чемпионат Европы — 2020. В список национальной команды попали форварды Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи») и Александр Соболев («Спартак»). Смолов был включён лишь в резервный список.

В завершившемся сезоне-2020/2021 31-летний российский нападающий провёл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с железнодорожниками Смолов завоевал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок России.