Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Италии разгромила Сан-Марино со счётом 7:0 в товарищеском матче

Сборная Италии разгромила Сан-Марино со счётом 7:0 в товарищеском матче
Максим Хрущ
Комментарии

В пятницу, 28 мая, состоялся товарищеский матч сборных Италии и Сан-Марино. Встреча проходила на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри (Италия) и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0. Матч обслуживала мальтийская бригада арбитров, которую возглавил Трастин Фарруджа.

В первом тайме сборная Италии забила лишь дважды. Счёт в матче открыл Федерико Бернардески, а удвоил Джанмарко Феррари. Во втором тайме хозяева забили ещё пять мячей, голами отметились: Маттео Политано (дубль), Андреа Белотти и Маттео Пессина (дубль). Финальный свисток арбитра зафиксировал прогнозируемую лёгкую победу сборной Италии.

На чемпионате Европы — 2020 команда Италии в группе А проведёт матчи со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. Также итальянская сборная сыграет в полуфинале Лиги наций с командой Испании. В отборочном турнире на чемпионат мира — 2022 итальянцы играют со Швейцарией, Северной Ирландией, Болгарией и Литвой.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
28 мая 2021, пятница. 21:45 МСК
Италия
Окончен
7 : 0
Сан-Марино
1:0 Бернардески – 31'   2:0 Феррари – 34'   3:0 Политано – 49'   4:0 Белотти – 67'   5:0 Пессина – 75'   6:0 Политано – 77'   7:0 Пессина – 86'
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021