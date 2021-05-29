Сборная Италии разгромила Сан-Марино со счётом 7:0 в товарищеском матче

В пятницу, 28 мая, состоялся товарищеский матч сборных Италии и Сан-Марино. Встреча проходила на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри (Италия) и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0. Матч обслуживала мальтийская бригада арбитров, которую возглавил Трастин Фарруджа.
В первом тайме сборная Италии забила лишь дважды. Счёт в матче открыл Федерико Бернардески, а удвоил Джанмарко Феррари. Во втором тайме хозяева забили ещё пять мячей, голами отметились: Маттео Политано (дубль), Андреа Белотти и Маттео Пессина (дубль). Финальный свисток арбитра зафиксировал прогнозируемую лёгкую победу сборной Италии.
На чемпионате Европы — 2020 команда Италии в группе А проведёт матчи со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. Также итальянская сборная сыграет в полуфинале Лиги наций с командой Испании. В отборочном турнире на чемпионат мира — 2022 итальянцы играют со Швейцарией, Северной Ирландией, Болгарией и Литвой.
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