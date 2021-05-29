Источник: Спаллетти стал главным тренером «Наполи», подписав контракт на два года
Поделиться
Лучано Спаллетти возглавил «Наполи». Специалист подписал контракт с неаполитанским клубом сроком до июня 2023 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в "твиттере".
Ранее сообщалось, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис лично принял решение о назначении Спаллетти на пост наставника. Он сменит на этой должности Дженнаро Гаттузо, которому не удалось вывести команду в Лигу чемпионов. Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Наполи» после окончания сезона и ушёл в «Фиорентину». Спаллетти вёл переговоры с Де Лаурентисом о проблемных позициях, которые необходимо будет усилить в летнее трансферное окно.
Напомним, последним местом работы итальянского тренера является миланский «Интер» (2017–2019).
Комментарии
Рекомендуем вам
- 29 мая 2021
-
00:40
-
00:39
-
00:23
-
00:03
- 28 мая 2021
-
23:51
-
23:30
-
23:24
-
22:52
-
22:50
-
22:39
-
22:32
-
22:17
-
21:58
-
21:35
-
21:23
-
21:07
-
21:00
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:07
-
20:00
-
19:47
-
19:40
-
19:24
-
19:18
-
19:04
-
18:59
-
18:58
-
18:58
-
18:40
-
18:34
-
18:16
-
18:13
-
18:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам