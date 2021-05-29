Источник: Спаллетти стал главным тренером «Наполи», подписав контракт на два года

Лучано Спаллетти возглавил «Наполи». Специалист подписал контракт с неаполитанским клубом сроком до июня 2023 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в "твиттере".



Ранее сообщалось, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис лично принял решение о назначении Спаллетти на пост наставника. Он сменит на этой должности Дженнаро Гаттузо, которому не удалось вывести команду в Лигу чемпионов. Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Наполи» после окончания сезона и ушёл в «Фиорентину». Спаллетти вёл переговоры с Де Лаурентисом о проблемных позициях, которые необходимо будет усилить в летнее трансферное окно.



Напомним, последним местом работы итальянского тренера является миланский «Интер» (2017–2019).