Экс-тренер «Вероны» Иван Юрич возглавил «Торино»

Пресс-служба итальянского «Торино» на официальном сайте клуба объявила о назначении на пост главного тренера 45-летнего Ивана Юрича. Контракт с хорватским специалистом заключён на три года.

В прошлом сезоне Юрич возглавлял «Верону», с которой по итогам сезона он занял 10-е место в Серии А, набрав 42 очка в 38 матчах. На посту главного тренера «Торино» он сменил 48-летнего итальянца Давиде Николу, под руководством которого клуб занял 17-е место в турнирной таблице, оказавшись на грани вылета в Серию B.

Ранее Юрич работал в «Дженоа», «Кротоне» и «Мантове».

Напомним, что победителем чемпионата Италии стал «Интер», в активе которого оказалось 91 очко. Второе место занял «Милан» (79). Сразу за миланской командой расположилась «Аталанта» (78), в составе которой выступает россиянин Алексей Миранчук. «Ювентус», набрав 78 очков, завершил сезон на четвёртом месте. Все эти клубы представят Италию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.