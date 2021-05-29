Хамес Родригес отреагировал на непопадание в заявку сборной Колумбии из-за плохой формы

29-летний атакующий полузащитник английского «Эвертона» Хамес Родригес прокомментировал ситуацию с непопаданием в заявку сборной Колумбии на предстоящий Кубок Америки из-за плохой формы.
«Сейчас я захожусь на заключительной стадии восстановления после травмы. Ради него я потратил достаточно времени, чтобы вернуться к полноценным тренировкам. Я был готов помочь сборной уже на седьмой день сборов и принять участие в Кубке Америки.
Вместо этого, я с удивлением читаю заявление тренерского штаба о том, что на меня не рассчитывают и желают полного выздоровления. Выздоровления, которое уже позади и ради которого я многим пожертвовал.
Сказанное вызывает у меня глубокое разочарование, потому что для меня игры за сборную играют большую роль. Отсутствие доверия тренерского штаба ломает всё и причиняет мне огромную боль, поскольку в футболке сборной Колумбии я всегда выкладывался на полную.
Я желаю удачи партнёрам и команде. Я всегда буду поддерживать вас», — гласит заявление Хамеса в «Твиттере».
В текущем сезоне Хамес Родригес принял участие в 26 встречах за «Эвертон» во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 9 результативными передачами.
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