Хамес Родригес отреагировал на непопадание в заявку сборной Колумбии из-за плохой формы

29-летний атакующий полузащитник английского «Эвертона» Хамес Родригес прокомментировал ситуацию с непопаданием в заявку сборной Колумбии на предстоящий Кубок Америки из-за плохой формы.

«Сейчас я захожусь на заключительной стадии восстановления после травмы. Ради него я потратил достаточно времени, чтобы вернуться к полноценным тренировкам. Я был готов помочь сборной уже на седьмой день сборов и принять участие в Кубке Америки.

Вместо этого, я с удивлением читаю заявление тренерского штаба о том, что на меня не рассчитывают и желают полного выздоровления. Выздоровления, которое уже позади и ради которого я многим пожертвовал.

Сказанное вызывает у меня глубокое разочарование, потому что для меня игры за сборную играют большую роль. Отсутствие доверия тренерского штаба ломает всё и причиняет мне огромную боль, поскольку в футболке сборной Колумбии я всегда выкладывался на полную.

Я желаю удачи партнёрам и команде. Я всегда буду поддерживать вас», — гласит заявление Хамеса в «Твиттере».

В текущем сезоне Хамес Родригес принял участие в 26 встречах за «Эвертон» во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 9 результативными передачами.