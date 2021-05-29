Куман отреагировал на слухи о том, что обратился в больницу из-за тревожного расстройства

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман опроверг информацию о том, что обратился в больницу из-за тревожного расстройства.

«Не верьте всему, что слышите. Я здоров, это всё, что имеет значение в жизни!» — написал Куман своём «инстаграме».

Ранее сообщалось, что «Барселона» может уволить Кумана. Если специалист покинет команду до конца контракта, клуб должен выплатить ему € 5,8 млн, а также годовую зарплату тренера – € 7,2 млн. Суммарно наставник может рассчитывать на компенсацию в размере € 13 млн.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года.

По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками.

В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии «Пари Сен-Жермен».