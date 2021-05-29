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Константин Марадишвили: по душам пообщались с болельщиками ЦСКА

Константин Марадишвили: по душам пообщались с болельщиками ЦСКА
Олег Лысенко
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Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о встрече с болельщиками ЦСКА.

«Мы встречались с болельщиками. Они пришли на одну из тренировок на «Октябре». Их недовольство можно понять: клуб идёт не на таких высоких местах, как раньше, чаще обычного проигрывал. Фанаты нам задавали вопросы — мы им. По душам пообщались и, думаю, остались в хороших отношениях. Считаю, это правильно, что команда может спокойно поговорить с фанатами, обсудить проблемы, существующие внутри коллектива или клуба. Мы любим и уважаем людей, которые на нас смотрят и поддерживают. Ради них выкладываемся в каждой игре. Нормальный диалог получился.

Пошло ли на пользу? У каждого может быть своё мнение на этот счёт. Это просто нужно было сделать. Все мы, команда и болельщики, — одна красно-синяя семья. Поэтому думаю, что это очень правильная история», — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам сезона РПЛ ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице и в следующем сезоне не сыграет в еврокубках.

«У Вернблума больше карточек было — для злой «собаки» это нормально». Жёсткий Марадишвили «У Вернблума больше карточек было — для злой «собаки» это нормально». Жёсткий Марадишвили
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