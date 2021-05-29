Марадишвили рассказал об изменениях в ЦСКА после прихода Олича

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал, какие изменения произошли в команде после того, как пост главного тренера занял Ивица Олич, сменив Виктора Гончаренко.

«Продолжительность и интенсивность тренировок сильно не изменилась. Больше внимания стали уделять завершению. После основной программы нападающие и полузащитники остаются на полчаса — отрабатывать подачи с флангов, удары. Ну и реабилитации уделяется ещё более серьёзное внимание. Травмированные игроки теперь в два раза больше времени проводят на массажной кушетке и в тренажёрном зале», — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам сезона РПЛ ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице и в следующем сезоне не сыграет в еврокубках.