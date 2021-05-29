Константин Марадишвили назвал самого разговорчивого игрока в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили назвал самого разговорчивого игрока в клубе.

«Я сам по себе поздний футболист и достаточно закрытый человек. Мне нужно время, чтобы раскрыться, во всех отношениях. Первые полгода в новом коллективе было прямо очень тяжело. Вся команда помогала мне осваиваться. Я только недавно начал раскрываться. Сейчас уже всё хорошо. когда только пришёл в команду. Настрой был — тренироваться, играть, а не разговаривать. Плюс надо было найти подход к каждому игроку — говорю же, долго притираюсь к людям. Молчун? Со стороны виднее. Наверное, так. Кто самый разговорчивый? Тикнизян! Другого такого разговорчивого я не знаю. А мне кажется, когда много разговариваешь, ты тратишь какие-то эмоции, теряешь силы. Я и так с трудом дышу на поле, а если ещё и разговаривать буду — вообще бегать не смогу!» — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам сезона РПЛ ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице и в следующем сезоне не сыграет в еврокубках.