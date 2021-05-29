Конте обсуждает с Пересом возможное назначение на пост главного тренера «Реала»

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте может возглавить «Реал», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, специалист ведёт переговоры о возможном назначении с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. Сообщается, что стороны могут заключить контракт, рассчитанный на два года.
Напомним, Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии. 27 мая «Реал» объявил об уходе Зинедина Зидана с поста наставника основной команды. В минувшем сезоне «Реал» под руководством француза занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».
- 29 мая 2021
-
10:09
-
10:08
-
10:06
-
09:49
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:16
-
08:55
-
08:32
-
06:56
-
05:19
-
04:57
-
04:19
-
04:02
-
03:45
-
03:19
-
03:00
-
02:43
-
02:28
-
01:54
-
01:22
-
00:40
-
00:39
-
00:23
-
00:03
- 28 мая 2021
-
23:51
-
23:30
-
23:24
-
22:52
-
22:50
-
22:39
-
22:32
-
22:17
-
21:58