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Конте обсуждает с Пересом возможное назначение на пост главного тренера «Реала»

Конте обсуждает с Пересом возможное назначение на пост главного тренера «Реала»
Диана Валавичюте
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Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте может возглавить «Реал», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, специалист ведёт переговоры о возможном назначении с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. Сообщается, что стороны могут заключить контракт, рассчитанный на два года.

Напомним, Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии. 27 мая «Реал» объявил об уходе Зинедина Зидана с поста наставника основной команды. В минувшем сезоне «Реал» под руководством француза занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».

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