Дэвид Бекхэм принял участие в специальном выпуске сериала «Друзья»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм принял участие в съёмках специального выпуска сериала «Друзья».



Экс-футболист стал одной из приглашённых звёзд спецвыпуска. Участие в съёмках также приняли исполнительница Леди Гага, актёр Кит Харингтон, певец Джастин Бибер и другие. Специальный выпуск культового сериала вышел 27 мая. Ранее Бекхэм признавался, что является большим поклонником сериала.



«Друзья» — американский ситком, который выходил на телеканале NBC с 1994 по 2004 год. Сюжет сериала повествует о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. Сериал «Друзья» признан одним из лучших ситкомов в истории американского телевидения и получил множество наград.



Бекхэм является выпускником академии «Манчестер Юнайтед», а цвета клуба защищал с 1993 по 2003 год. В составе «красных дьяволов» экс-хавбек шесть раз стал чемпионом Англии, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов и межконтинентальный Кубок.

Новость по теме Дэвид Бекхэм отреагировал на включение в Зал славы АПЛ