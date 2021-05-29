Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дэвид Бекхэм принял участие в специальном выпуске сериала «Друзья»

Дэвид Бекхэм принял участие в специальном выпуске сериала «Друзья»
Диана Валавичюте
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм принял участие в съёмках специального выпуска сериала «Друзья».

Экс-футболист стал одной из приглашённых звёзд спецвыпуска. Участие в съёмках также приняли исполнительница Леди Гага, актёр Кит Харингтон, певец Джастин Бибер и другие. Специальный выпуск культового сериала вышел 27 мая. Ранее Бекхэм признавался, что является большим поклонником сериала.

«Друзья» — американский ситком, который выходил на телеканале NBC с 1994 по 2004 год. Сюжет сериала повествует о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. Сериал «Друзья» признан одним из лучших ситкомов в истории американского телевидения и получил множество наград.

Бекхэм является выпускником академии «Манчестер Юнайтед», а цвета клуба защищал с 1993 по 2003 год. В составе «красных дьяволов» экс-хавбек шесть раз стал чемпионом Англии, завоевал два Кубка и два Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов и межконтинентальный Кубок.

Новость по теме
Дэвид Бекхэм отреагировал на включение в Зал славы АПЛ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021