В «Чертаново» заявили, что не получали официальных предложений по Пиняеву

Директор академии «Чертаново» Илья Савченко заявил, что клуб не получал официальных предложений по трансферу нападающего Сергея Пиняева. Ранее появилась информация, что «Локомотив» продвинулся в переговорах по переходу форварда.
«Официального предложения академии «Чертаново» нет», — сказал Савченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняеву удалось попасть в топ-10 ценных игроков 2004 года рождения в мире.
16-летний футболист принял участие в 30 встречах за «Чертаново» в минувшем сезоне ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в € 500 тыс., а контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года.
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