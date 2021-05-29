Хавбек «Барселоны»: Куман сказал: «Не могу дать тебе играть, ведь не рассчитываю на тебя»

Полузащитник «Барселоны» Матеус Фернандес высказался о главном тренере каталонской команды Рональде Кумане.



«Не знаю, почему получаю так мало игрового времени. Тренер говорил, что у меня будет масса возможностей проявить себя, но я их не получил. Не знаю, что происходит в его голове.



Ещё до начала тренировок он сказал своим помощникам, что не рассчитывает на меня. И я подумал: «Как ты можешь так говорить, если даже не знаешь меня ни как человека, ни как игрока? Может, надо сначала посмотреть?» Я решил поговорить с ним, и он сказал, что не рассчитывает на меня. Куман сказал, что я могу уйти, если найду хороший клуб. Я не нашёл команду и не получил игрового времени, чтобы у меня было больше шансов найти себе команду. Это было странно.



После матча с киевским «Динамо» я вновь попытался поговорить с Куманом. Я спросил: «Тренер, почему у меня нет никаких возможностей себя проявить? Я плохо сыграл?» И он ответил: «Нет, ты сыграл хорошо, но я не могу давать тебе время, потому что не рассчитываю на тебя. У тебя недостаточно мастерства, чтобы играть за этот клуб». Думаю, это что-то личное», — приводит слова хавбека Marca.

Новость по теме Куман отреагировал на слухи о том, что обратился в больницу из-за тревожного расстройства