Президент УЕФА: проведение чемпионата мира каждые два года — иррациональная идея

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу возможного проведения чемпионата мира каждые два года.



«Это невозможно, это иррациональная идея. Следующий чемпионат мира после 2022 года пройдёт в 2026 году, а в 2028 году состоится Евро. Если в 2028-м будет чемпионат мира, европейские команды не примут в нём участие. У южноамериканских сборных есть Кубок Америки, они тоже не сыграют на мундиале. Это всё ещё чемпионат мира? Иррациональная идея. Не знаю, зачем нам это нужно. Если кто-то может грамотно всё обосновать, я готов выслушать. Но с нынешним календарём это просто невозможно. Представьте, какого футболистам проводить месячный турнир каждый год. У них уже сейчас увеличилось количество травм из-за напряжённого календаря. Это политический ход, который не имеет реальной поддержки», — приводит слова Чеферина Record.

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