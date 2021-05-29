В Киеве за езду в пьяном виде задержали экс-игрока сборной Украины

Вчера, 28 мая, в Киеве был задержан бывший игрок донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Вячеслав Шевчук, сообщает Новини.LIVE.



По информации источника, полиция остановила в центре Киева автомобиль Porsche 911, за рулём которого был Шевчук. Сообщается, что экс-футболист находился в состоянии алкогольного опьянения. Шевчук отказался проходить тест и оказал сопротивление полицейским при задержании. Позже 42-летний бывший футболист был доставлен в участок.

Напомним, Шевчук выступал за национальную команду Украины с 2003 по 2016 год и провёл за сборную 54 матча. Участвовал в чемпионата Европы 2012 и 2016 годов. Шевчук играл за такие клубы, как «Металлург», донецкий «Шахтёр», ярославский «Шинник», «Днепр» и другие команды.