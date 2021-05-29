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Лучано Спаллетти назначен на пост главного тренера «Наполи»

Лучано Спаллетти назначен на пост главного тренера «Наполи»
Диана Валавичюте
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«Наполи» на официальном сайте объявил о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера. Специалист начнёт работу в итальянском клубе с 1 июля.

Ранее сообщалось, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис лично принял решение о назначении Спаллетти на пост наставника. Он сменит на этой должности Дженнаро Гаттузо, которому не удалось вывести команду в Лигу чемпионов. Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Наполи» после окончания сезона и ушёл в «Фиорентину».

Напомним, последним местом работы Спаллетти был миланский «Интер», который он возглавлял с 2017 по 2019 год. Ранее итальянский тренер работал в таких клубах, как санкт-петербургский «Зенит», «Рома», «Удинезе», «Анкона», «Венеция», «Сампдория» и «Эмполи».

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Источник: Спаллетти стал главным тренером «Наполи», подписав контракт на два года
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