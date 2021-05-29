Геркус: как ЦСКА узнал об условиях договора Мухина? Вариант один – Максим и рассказал

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус предположил, что полузащитник Максим Мухин сам раскрыл ЦСКА подробности своего трудового договора с железнодорожниками.
«Оправдывая непонятное и нелогичное решение бывшего игрока «Локомотива» Мухина выбрать ЦСКА, Роман Бабаев говорит: «Ситуация для «Локо» была довольно сложная с учётом условий действующего трудового договора между клубом и игроком».
Перевод на наш с вами язык. У игрока и его агентов была зашита в договоре возможность шантажировать клуб односторонним разрывом договора. Для ЦСКА это был рычаг на переговорах. Вопрос тут: как они узнали об этом условии трудового договора? Это же конфиденциальный документ. И вариант тут один: Мухин и рассказал», — написал Геркус в своём «телеграме».
- 29 мая 2021
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