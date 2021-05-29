Деян Ловрен может пропустить Евро-2020

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен может пропустить предстоящий чемпионат Европы, сообщает Newsline.
По информации источника, игрок пропустил тренировку национальной команды в Ровине, которая состоялась вчера, 28 мая. Сообщается, что у Ловрена произошёл рецидив старой травмы. Ожидается, что восстановление защитника займёт от трёх до шести недель.
Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. Ранее хорватский футболист выступал за «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Лион», загребское «Динамо» и «Интер» (Запрешич). С 2009 года Ловрен вызывается в сборную Хорватии.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 29 мая 2021
-
13:12
-
13:04
-
12:55
-
12:49
-
12:39
-
12:29
-
11:58
-
11:44
-
11:40
-
11:33
-
11:28
-
11:07
-
11:00
-
10:38
-
10:33
-
10:29
-
10:09
-
10:08
-
10:06
-
09:49
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:16
-
08:55
-
08:32
-
06:56
-
05:19
-
04:57
-
04:19
-
04:02
-
03:45
-
03:19
-
03:00
-
02:43