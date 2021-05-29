Деян Ловрен может пропустить Евро-2020

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен может пропустить предстоящий чемпионат Европы, сообщает Newsline.



По информации источника, игрок пропустил тренировку национальной команды в Ровине, которая состоялась вчера, 28 мая. Сообщается, что у Ловрена произошёл рецидив старой травмы. Ожидается, что восстановление защитника займёт от трёх до шести недель.



Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. Ранее хорватский футболист выступал за «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Лион», загребское «Динамо» и «Интер» (Запрешич). С 2009 года Ловрен вызывается в сборную Хорватии.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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