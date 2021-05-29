Соболев тренируется в общей группе сборной, Фернандес и Черышев занимаются индивидуально

Сборная России продолжает готовиться к предстоящему чемпионату Европы. Сегодня, 29 мая, подопечные Станислава Черчесова проводят очередную тренировку на сборе в Австрии.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев занимается в общей группе, защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Валенсии» Денис Черышев занимаются по индивидуальной программе согласно результатам медицинского мониторинга, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
- 29 мая 2021
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