Соболев тренируется в общей группе сборной, Фернандес и Черышев занимаются индивидуально

Сборная России продолжает готовиться к предстоящему чемпионату Европы. Сегодня, 29 мая, подопечные Станислава Черчесова проводят очередную тренировку на сборе в Австрии.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев занимается в общей группе, защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Валенсии» Денис Черышев занимаются по индивидуальной программе согласно результатам медицинского мониторинга, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.