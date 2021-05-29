Александр Григорян рассказал, как привёл «Алашкерт» к чемпионству за восемь дней

Главный тренер «Алашкерта» Александр Григорян рассказал, как привёл клуб к чемпионству за восемь дней.
«Я три месяца работал в Армении, в текущем сезоне мы провели множество игр с «Урарту». Несмотря на то, что в последние два с половиной месяца я выбыл из этого процесса, я внимательно следил за ходом чемпионата. Следовательно, я вернулся в чемпионат Армении полностью подготовленным.
Как удалось добиться такого результата? Позитивные эмоции. Кроме того, во всех трёх матчах замены, которые мы сделали, дали результат.
Футболисты – это тоже люди. Это идёт из психологии. Мы просто напомнили им, что они хорошо играют, в состоянии победить, очень сильная и сплочённая команда. Когда это получается, команда начинает преображаться и обеспечивать результат.
Я пришёл в команду только с одной целью – стать чемпионом Армении. Я не шучу. Причина была в том, что я покинул Армению немного рассерженным. А когда я сержусь, у меня всё получается хорошо. Однако, мы не стали бы чемпионами, если в команде не было менталитета победителя, качественных игроков и преданности. Всё это совпало, и в результате дало нам такие плоды», — цитирует Григоряна a1plus.
- 29 мая 2021
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