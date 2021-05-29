Самуэль Это'О поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Челси», «Барселоны» и «Интера» Самуэль Это'О поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Челси».
«Наступило самое захватывающего время в футбольном календаре. Сегодня состоится финал Лиги чемпионов УЕФА, уже сыграны финалы Лиги Европы и Суперкубка КАФ. Каждый футболист мечтает сыграть в таких матчах. Мне тоже выпала честь выходить на поле во многих важных играх, в том числе – три раза в финале Лиги чемпионов: дважды мы поднимали кубок над головой с «Барселоной» и один раз – с «Интером». Это непередаваемое, особое чувство, когда можешь пережить такие моменты со своей семьей, партнёрами по команде и, конечно, болельщиками.
Рад, что мой прежний клуб «Челси» снова вышел в финал Лиги чемпионов. Для некоторых «Манчестер Сити» является фаворитом, но я считаю, что когда дело доходит до финала, нет такого понятия, как фаворит. Всё решается только в одной игре, и всё возможно. Мы не раз видели, как команды доходят до финала, не ожидая что добьются успеха, и становятся чемпионами.
Для молодых футболистов, таких как Фил Фоден и Мейсон Маунт, это будет первая игра на таком уровне. Несмотря на возраст, оба провели впечатляющий сезон и смогут оказать большое влияние на результат сегодня. Есть много великих игроков в прошлом и настоящем, у которых не было такого шанса. Поэтому важно, чтобы Фоден и Маунт наслаждались игрой, бесценным опытом и делали всё возможное, чтобы повлиять на исход финала», — приводит слова Это'О пресс-служба верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022.
Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск сегодня, 29 мая.
- 29 мая 2021
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