Баринов – об уходе Мухина из «Локо»: жизнь покажет, правильно он сделал или нет

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал переход Максима Мухина в ЦСКА.



«Всегда, когда кто-то уходит, остаётся осадок. Ну ничего, это жизнь и каждый выбирает свой путь и следует ему. Я увидел пост первый, я с ним поговорил и оставлю это между нами. Максим хороший футболист, набрал форму на сборах. Тяжело таких людей терять. Он цепкий и молодой. Жизнь покажет, правильно он сделал или нет», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.