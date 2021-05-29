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Баринов – об уходе Мухина из «Локо»: жизнь покажет, правильно он сделал или нет

Баринов – об уходе Мухина из «Локо»: жизнь покажет, правильно он сделал или нет
Андрей Панков
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал переход Максима Мухина в ЦСКА.

«Всегда, когда кто-то уходит, остаётся осадок. Ну ничего, это жизнь и каждый выбирает свой путь и следует ему. Я увидел пост первый, я с ним поговорил и оставлю это между нами. Максим хороший футболист, набрал форму на сборах. Тяжело таких людей терять. Он цепкий и молодой. Жизнь покажет, правильно он сделал или нет», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.

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