Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Далер Кузяев: по Европе ничего не загадываю. Поживём — увидим

Далер Кузяев: по Европе ничего не загадываю. Поживём — увидим
Андрей Панков
Комментарии

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев высказался о возможном продолжении карьеры в Европе.

«По Европе ничего не загадываю, сконцентрирован на сборе. Поживём — увидим. Не буду комментировать, есть ли у меня пункт в контракте, который облегчает желание уехать в Европу. Кто виноват, что я не уехал в Европу? Много причин. Не буду называть все. Не договорились агенты, но это не главная причина. Одна из многих только», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме
Кузяев: не завидую Смолову, который прыгает в море. Хочется поиграть на Евро
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021