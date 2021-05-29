Далер Кузяев: по Европе ничего не загадываю. Поживём — увидим

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев высказался о возможном продолжении карьеры в Европе.

«По Европе ничего не загадываю, сконцентрирован на сборе. Поживём — увидим. Не буду комментировать, есть ли у меня пункт в контракте, который облегчает желание уехать в Европу. Кто виноват, что я не уехал в Европу? Много причин. Не буду называть все. Не договорились агенты, но это не главная причина. Одна из многих только», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.