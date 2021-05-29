Дмитрий Баринов сравнил тренировки Черчесова и Николича

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов сравнил тренировочный процесс под руководством наставника национальной команды Станислава Черчесова и главного тренера железнодорожников Марко Николича.
«У каждого тренера и в сборной, и в клубе свой подход. У Черчесова всегда интенсивность и в передачах, и в квадрате. В клубе на сборах мы больше занимаемся тактическими вещами, физику тоже набираем. Но здесь самая тяжёлая работа для меня — интенсивность на высоком уровне. Марко Николич и в плане футбола, и в плане жизненных ситуаций всё воспринимает адекватно, во всём помогает. Если говорить о футбольном плане, то у него менталитет победителя.
Мы готовимся к чемпионату Европы, а товарищеские игры пойдут только на пользу — наладить какие-то связи друг с другом. А болельщикам могу пожелать терпения, к чемпионату Европы, думаю, мы будем готовы на все 100 процентов. Общался ли с Сёминым перед тем, как попал в состав? Нет, к сожалению, не общался, советов он мне не давал. С Николичем пообщался, он пожелал мне удачи, сказал, что будем на связи», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 29 мая 2021
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