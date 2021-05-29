Кузяев рассказал, за какую команду будет болеть в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал, какую команду будет поддерживать в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Челси».
«В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Манчестер Сити». Мне импонирует стиль игры Гвардиолы, особенно с ложной девяткой. Нравится он как тренер, его философия. «Челси» — неплохая команда, но болеть буду за «Манчестер Сити», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск сегодня, 29 мая.
Напомним, власти Португалии подтвердили, что стадион «Драгау» может быть заполнен на 33% от общей вместимости арены, что составляет 16 500 зрителей. Каждому из клубов-финалистов было выделено 6000 билетов, зарезервированных для их болельщиков, продажи которых производились непосредственно клубами.
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