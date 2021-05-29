Давид Алаба: «Реал» был первым в моём списке

Защитник Давид Алаба прокомментировал переход из «Баварии» в мадридский «Реал».



«Реал» был первым в моём списке. Этот клуб, как и «Бавария», является одним из крупнейших в мире. У него особенная история. Здесь речь идёт только о победе в каждом матче, обо всех возможных трофеях. В «Баварии» мне привили менталитет победителя, эту жажду титулов. В «Реале» мне это пригодится. Я хочу внести свой вклад в успех этой команды. Хочу войти в историю этого клуба. После 13 лет в «Баварии» я полон энтузиазма начать новый путь в «Реале», когда закончится чемпионат Европы", — приводит слова Алабы Bild.



Ранее стало известно, что игрок подпишет контракт на пять лет. Футболист будет представлен в качестве нового игрока «Реала» после завершения Евро-2021.



Давид Алаба выступал в составе «Баварии» с 2009 года. Австрийский футболист стал рекордсменом мюнхенского клуба среди иностранцев по количеству матчей в Бундеслиге.

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