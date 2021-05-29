Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Привет из моего детства». Акинфеев показал коллекцию наклеек из 1994 года

«Привет из моего детства». Акинфеев показал коллекцию наклеек из 1994 года
Сергей Сорокин
Комментарии

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев продемонстрировал свою коллекцию наклеек, на которых были изображены участники чемпионата мира 1994-го года.

«Привет из моего детства. Все в 90-х собирали различные наклейки, и я тоже. На дверь своей комнаты в далёком 1994-м клеил фотографии игроков из коллекции к чемпионату мира. И даже представить себе не мог, что сам выступлю на ЧМ, и не раз. Дверь, кстати, сохранилась – фото свежее! Наклейки выцвели, конечно, но это лишь добавляет колорита», — написал Акинфеев в своём «инстаграме».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. В составе москвичей он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семь раз выигрывал Суперкубок России, а также завоевал Кубок УЕФА. Является десятикратным обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Также у Акинфеева наибольшее количество игр за карьеру среди всех советских и постсоветских вратарей.

Новость по теме
Акинфеев показал, как играет с сыном в футбол на стадионе ЦСКА
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021