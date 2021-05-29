«Привет из моего детства». Акинфеев показал коллекцию наклеек из 1994 года

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев продемонстрировал свою коллекцию наклеек, на которых были изображены участники чемпионата мира 1994-го года.

«Привет из моего детства. Все в 90-х собирали различные наклейки, и я тоже. На дверь своей комнаты в далёком 1994-м клеил фотографии игроков из коллекции к чемпионату мира. И даже представить себе не мог, что сам выступлю на ЧМ, и не раз. Дверь, кстати, сохранилась – фото свежее! Наклейки выцвели, конечно, но это лишь добавляет колорита», — написал Акинфеев в своём «инстаграме».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. В составе москвичей он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семь раз выигрывал Суперкубок России, а также завоевал Кубок УЕФА. Является десятикратным обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Также у Акинфеева наибольшее количество игр за карьеру среди всех советских и постсоветских вратарей.