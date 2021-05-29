Радимов: если у «Спартака» пойдут неудачи, придёт Зарема и скажет: «Я же вам говорила»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал смену главного тренера в московском «Спартаке».



«Предположу, что Витории будет сложно — судя по тому, как был обставлен его приход. Ему придется выдержать психологический груз со стороны болельщиков, прессы и ветеранов клуба. Психологически он будет начинать даже не с нуля, а с минуса. А дальше — всё зависит от результатов. Будут хорошие — негатив уйдёт. А если пойдут неудачные, придёт Зарема и скажет: «Я же вам говорила», — цитирует Радимова Sport24.



Напомним, московский «Спартак» подписал с португальским тренером Руем Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

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