Радимов: если у «Спартака» пойдут неудачи, придёт Зарема и скажет: «Я же вам говорила»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал смену главного тренера в московском «Спартаке».
«Предположу, что Витории будет сложно — судя по тому, как был обставлен его приход. Ему придется выдержать психологический груз со стороны болельщиков, прессы и ветеранов клуба. Психологически он будет начинать даже не с нуля, а с минуса. А дальше — всё зависит от результатов. Будут хорошие — негатив уйдёт. А если пойдут неудачные, придёт Зарема и скажет: «Я же вам говорила», — цитирует Радимова Sport24.
Напомним, московский «Спартак» подписал с португальским тренером Руем Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
- 29 мая 2021
-
17:44
-
17:41
-
17:23
-
17:20
-
16:55
-
16:52
-
16:34
-
16:27
-
15:58
-
15:51
-
15:37
-
15:31
-
15:14
-
14:49
-
14:44
-
14:43
-
14:41
-
14:37
-
14:36
-
14:32
-
14:30
-
14:03
-
14:00
-
13:43
-
13:22
-
13:12
-
13:04
-
12:55
-
12:49
-
12:39
-
12:29
-
11:58
-
11:44
-
11:40
-
11:33