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Руслан Малиновский поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

Руслан Малиновский поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов
Диана Валавичюте
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Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Челси».

«Трудно сказать, кто победит в финале. Буду болеть за хороший футбол. Честно сказать, обе команды очень хорошие. Зинченко выступает за „Манчестер Сити“, поэтому желаю ему удачи сегодня. Будем болеть. Лично я ожидаю увидеть очень интересный футбол. Пусть победит сильнейший. Надеюсь, Зинченко сегодня будет играть. Что касается счёта, думаю, в основное время будет ничья, а дальше посмотрим», — сказал Малиновский в видео, опубликованном на YouTube-канале Do Best.

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск сегодня, 29 мая.

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