Клопп стал лучшим тренером АПЛ в мае. «Ливерпуль» выиграл все матчи в этом месяце

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим наставником в мае, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.



Под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы смогли победить во всех пяти матчах в мае и отобраться в Лигу чемпионов на будущий сезон. Клопп девять раз признавался лучшим тренером месяца, сравнявшись по этому показателю с Пепом Гвардиолой, возглавляющим «Манчестер Сити».



Только сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер и Дэвид Мойес получали больше наград в этой номинации в истории соревнований.



За звание лучшего главного тренера мая, помимо Клоппа, боролись:



Микель Артета («Арсенал») — «канониры» одержали в 5 матчах 5 побед и до последнего боролись за попадание в Лигу конференций;

Марсело Бьельса («Лидс Юнайтед») — «павлины» в мае сумели одержать 4 победы в 5 матчах (одно поражение от «Брайтона») и в итоге набрать 59 очков в своём первом сезоне после возвращения в АПЛ;

Дэвид Мойес («Вест Хэм Юнайтед») — под его руководством «молотобойцы» финишировали шестыми (их лучшая позиция по итогам сезона начиная с 1999 года), и квалифицировались в Лигу Европы.