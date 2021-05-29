«Манчестер Сити» – «Челси»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов начнётся в 22:00

Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч будет обслуживать испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр — Карлос Дель Серро Гранде.

«Манчестер Сити» вышел в финал, обыграв в двух матчах «Пари Сан-Жермен» (2:1, 2:0). «Челси» в полуфинале прошёл мадридский «Реал» (1:1, 2:0).

Стадион «Драгау» может быть заполнен на 33% от общей вместимости арены, что составляет 16 500 зрителей. Каждому из клубов-финалистов было выделено 6000 билетов, зарезервированных для их болельщиков, продажи которых производились непосредственно клубами.