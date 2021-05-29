«Брентфорд» обыграл «Суонси» и вышел в высший английский дивизион впервые за 86 лет

В финальном матче плей-офф Чемпионшипа «Брентфорд» переиграл «Суонси Сити». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0. «Пчёлы» вышли в английскую Премьер-лигу.

На 10-й минуте матча счёт открыл нападающий «Брентфорда» Айван Тони, реализовавший пенальти. Спустя 10 минут преимущество «пчёл» увеличил Эмилиано Хансен, ему ассистировал Мадс Расмуссен. На 65-й минуте «Суонси» остался в меньшинстве после удаления полузащитника Джея Фултона.

По итогам регулярного сезона Чемпионшипа «Брентфорд» в 46 матчах набрал 87 очков и занял третье место в турнирной таблице. «Суонси» (80) оказался на четвёртом месте.

В последний раз «Брентфорд» выходил в высший дивизион чемпионата Англии в сезоне-1934/1935, выиграв первенство второго дивизиона. Наивысшим достижением клуба в высшем дивизионе является пятое место в сезоне-1935/1936. Клуб основан в 1889 году.