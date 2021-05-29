«Интер» потребует за Лукаку € 100 млн

«Интер» готов продать нападающего Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Repubblica.

Миланцы потребуют за бельгийца не менее € 100 млн. Форвард может перейти в «Реал» или «Барселону».

Сообщалось, что на ситуацию 28-летнего футболиста обратил внимание его бывший клуб — «Челси». Лондонцы уже связались с агентами Ромелу, однако конкретного предложения пока не сделали.



Лукаку начинал карьеру в «Андерлехте», откуда в 2011 году перешёл в «Челси». В составе синих форварду закрепиться не удалось, в связи с чем он уходил в аренду в «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон». В 2014 году перешёл в ливерпульский клуб на постоянной основе, а спустя три года Ромелу приобрёл «Манчестер Юнайтед». В 2019 году он перебрался в «Интер» за € 74 млн.



В минувшем сезоне Лукаку провёл 36 матчей в чемпионате Италии, забил 24 гола (шесть — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.