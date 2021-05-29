«Манчестер Юнайтед» выделит € 170 млн на летние трансферы. Кейн и Варан в списке желаний

Руководство «МЮ» желает, чтобы главный тренер Уле-Гуннар Сульшер определился с приоритетными трансферами, которые требуется совершить летом, так как бюджет на приобретения составляет около € 170 млн.



Клуб ведёт работу над подписанием форварда, флангового полузащитника, игрока центра поля оборонительного плана, центрального защитника, а также правого защитника. Главный тренер обозначал, что хочет заполучить трёх новых игроков стартового состава к началу следующего сезона.



Вратарь «Астон Виллы» Том Хитон в скором времени перейдёт в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, чтобы закрыть позицию запасного вратаря. Манчестерский клуб также хочет заполучить кого-то из списка: Джейдон Санчо («Боруссия»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Свен Ботман («Лилль»), Рафаэль Варан («Реал»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Макс Эронз («Норвич Сити»).

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