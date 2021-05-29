«Манчестер Юнайтед» выделит € 170 млн на летние трансферы. Кейн и Варан в списке желаний

Руководство «МЮ» желает, чтобы главный тренер Уле-Гуннар Сульшер определился с приоритетными трансферами, которые требуется совершить летом, так как бюджет на приобретения составляет около € 170 млн.
Клуб ведёт работу над подписанием форварда, флангового полузащитника, игрока центра поля оборонительного плана, центрального защитника, а также правого защитника. Главный тренер обозначал, что хочет заполучить трёх новых игроков стартового состава к началу следующего сезона.
Вратарь «Астон Виллы» Том Хитон в скором времени перейдёт в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, чтобы закрыть позицию запасного вратаря. Манчестерский клуб также хочет заполучить кого-то из списка: Джейдон Санчо («Боруссия»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Свен Ботман («Лилль»), Рафаэль Варан («Реал»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Макс Эронз («Норвич Сити»).
- 29 мая 2021
-
20:45
-
20:26
-
20:20
-
20:01
-
19:45
-
19:41
-
19:33
-
19:16
-
19:10
-
18:55
-
18:33
-
18:01
-
18:01
-
17:44
-
17:41
-
17:23
-
17:20
-
16:55
-
16:52
-
16:34
-
16:27
-
15:58
-
15:51
-
15:37
-
15:31
-
15:14
-
14:49
-
14:44
-
14:43
-
14:41
-
14:37
-
14:36
-
14:32
-
14:30
-
14:03